Le Club Bruges regoûte aux demi-finales européennes face à la Fiorentina

"Il y a encore une étape à franchir et c'est ce que nous voulons faire", déclarait l'entraîneur brugeois Nicky Hayen mercredi. "Dans une telle compétition, plus loin on va, plus on s'amuse. Nous avons beaucoup de respect pour l'adversaire. Ca va être difficile, mais nous avons une grande confiance. Nous verrons bien où cela nous mènera".

Depuis que Hayen a remplacé Ronny Deila sur le banc brugeois la mi-mars, le Club est invaincu et reste sur sept victoires d'affilée.

Face à la Fiorentina, les Gazelles auront toutefois un fameux défi à relever. La Viola a disputé la finale de la Conference League la saison dernière et compte dans ses rangs plusieurs joueurs d'expérience avec le défenseur Nikola Milenkovic, les milieux Arthur Melo et Maxime Lopez et les attaquants Jonathan Ikoné et Andrea Belotti. Les Brugeois devront aussi se méfier des buteurs Nicolas Gonzalez (13 buts) et Lucas Beltran (9 buts) et de l'ancien Anderlechtois Christian Kouamé.

Le Club devra profiter de ce déplacement pour se mettre dans une position de force pour le match retour, prévu le mercredi 8 mai à 18h45, s'il veut rêver d'une première finale européenne depuis 1978 et la finale de la C1 perdue face à Liverpool.