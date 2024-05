Le Club Bruges retrouve une demi-finale européenne jeudi à la Fiorentina

C'est en pleine confiance que le Club Bruges se déplace en Italie. Les Brugeois marchent sur l'eau depuis un mois avec un bilan de 16 sur 18 en Champions Playoffs où ils partagent la première place avec Anderlecht. En Conference League, les 'Blauw & Zwart' ont atteint le dernier carré en éliminant le PAOK en quarts de finale.

Face à la Fiorentina, le Club aura un fameux défi à relever. Le club toscan a disputé la finale de la Conference League la saison dernière et compte dans ses rangs plusieurs joueurs d'expérience avec le défenseur Nikola Milenkovic, les milieux Arthur Melo et Maxime Lopez et les attaquants Jonathan Ikoné et Andrea Belotti. Les Brugeois devront aussi se méfier des buteurs Nicolas Gonzalez (13 buts) et Lucas Beltran (9 buts) et de l'ancien Anderlechtois Christian Kouamé.