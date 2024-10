Le Club Bruges rêve d'un nouvel exploit à San Siro contre l'AC Milan, 21 ans plus tard

Les Brugeois comptent 3 points après leur défaite contre le Borussia Dortmund (0-3) et leur victoire au Sturm Graz (0-1). En face, l'AC Milan n'a pas encore pris le moindre point. Les 'Rossoneri' ont perdu 1-3 face à Liverpool et 1-0 au Bayer Leverkusen. La pression sera donc sur les épaules des Milanais, qui devront absolument s'imposer. Les Blauw en Zwart, eux, rêveront d'un nouvel exploit à San Siro vingt-et-un ans précisément après une soirée historique: lors de leur dernière rencontre à Milan face à l'AC, le 22 octobre 2003, le Club s'était imposé 0-1 grâce à un but d'Andrés Mendoza et à un Danny Verlinden infranchissable devant les champions d'Europe en titre de l'époque.

Sept clubs comptent 6 points après deux journées de cette nouvelle phase de ligue: Dortmund, Brest, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa et la Juventus. Dortmund se déplacera au Real Madrid pour défier Thibaut Courtois mardi soir (21h00) dans le 'remake' de la finale de la saison passée. Dans le même temps, la Juventus et Samuel Mbangula recevront Stuttgart tandis qu'Aston Villa, avec Amadou Onana et Youri Tielemans, jouera contre Bologne. Mercredi, Brest et Leverkusen s'affronteront à 18h45. A 21h00, Liverpool jouera à Leipzig, contre Loïs Openda et Arthur Vermeeren, et Benfica accueillera Feyenoord. Le choc de la soirée opposera le FC Barcelone au Bayern Munich de Vincent Kompany.