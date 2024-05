Le Club Bruges à un match de la troisième finale européenne de son histoire

Le Club Bruges devra jouer sans son milieu de terrain Raphael Onyedika, suspendu, et le latéral gauche Bjorn Meijer, absent jusqu'à la fin de la saison en raison de problèmes au genou. Pour ce dernier, Hayen a une solution avec Maxim De Cuyper. Reste à savoir comment l'entraîneur du Club fera face à l'absence de l'homme en forme, Onyedika.

Le match retour entre le Club et la Fiorentina a été avancé d'un jour en raison de la Procession du Saint-Sang qui aura lieu à Bruges jeudi.

Dans les années 1970, le Club de Bruges a déjà disputé deux finales européennes, à chaque fois contre Liverpool. En 1976 en finale de la Coupe UEFA, les Anglais ont gagné à domicile avant de partager à Bruges (3-2 et 1-1) et deux ans plus tard lors de la finale en une manche de la Coupe des clubs champions (1-0).

Contrairement au Club Bruges, la Fiorentina possède une Coupe d'Europe dans son armoire à trophées avec une victoire en 1961 face aux Rangers (2-0, 2-1) lors de la première édition de la Coupe des vainqueurs de coupe.