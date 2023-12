Le Club Bruges veut valider sa première place contre Bodo/Glimt: "C'est notre objectif"

En tête du groupe D de la Conference League, le Club Bruges peut valider sa première place lors de la réception de Bodo/Glimt jeudi à 21h00 pour la 6e et dernière journée de la phase de poules.

Leader avec 13 points, trois de plus que Bodo/Glimt, Bruges sera assuré de la première place du groupe s'il ne perd pas par plus d'un but d'écart grâce à sa victoire 0-1 au match aller.

"Terminer à la première place du groupe, c'est notre objectif", a déclaré Ronny Deila, l'entraîneur brugeois, mercredi en conférence de presse. "Avec Bodo, nous avons été les deux meilleures équipes du groupe. Besiktas était attendu plus haut mais l'équipe n'a pas vraiment exploité son potentiel. Le match de demain (jeudi, ndlr.), ce sera la finale du groupe."