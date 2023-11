Le club d'Alost communique pour signaler "les informations erronées" publiées à son propos

L'Eendracht Alost a publié jeudi une lettre ouverte en réponse aux "nombreuses informations erronées et incomplètes de ces dernières semaines" concernant son fonctionnement interne et la formation des jeunes. Le club de D2 amateurs a récemment été racheté par un groupe d'investisseurs turcs et a recruté l'ancien Diable Rouge Kevin Mirallas en tant que directeur sportif.

Les médias ont récemment rapporté des problèmes financiers et l'interruption de la formation des jeunes dans le club alostois, qui occupe la tête de sa série en D2 amateurs. Le conseil d'administration a appelé à la sérénité à la suite de ces "informations erronées". Le club conteste le fait qu'il serait débiteur d'un million de dollars, "alors que c'est l'inverse qui est vrai". Il explique également que sa dette envers la ville ne s'élève qu'à 16.000 euros et pas à 76.000 euros comme indiqué par les sources.

En outre, le conseil d'administration qualifie de "complètement erronés" les rapports pointant des retards de paiement pour le loyer de l'académie et les factures de gaz et d'électricité. Il pointe d'ailleurs du doigt un responsable au sein de l'école de jeunes qui aurait pris seul la décision "d'annuler les entraînements des jeunes et de déclarer forfait pour tous les matches des jeunes". Le CA indique qu'il étudie les possibilités d'action en justice et souligne qu'un "nouvel accord a été conclu avec une grande partie des entraîneurs des jeunes afin de garantir la continuité du fonctionnement des jeunes".