Le Club de Bruges et La Gantoise fixés sur leur sort mercredi

Le Club de Bruges et La Gantoise connaîtront leurs adversaires au 2e tour des qualifications pour la Conference League à l'occasion du tirage au sport qui se déroulera mercredi à Nyon, en Suisse. Dans la "voie principale" des qualifications pour la troisième coupe continentale, 45 équipes sont susceptibles de croiser la route des clubs belges au 2e tour.

Bruges comme Gand bénéficient du statut de tête de série dans le tirage au sort. Les 4e et 5e de la dernière saison de Jupiler Pro League devront affronter une équipe a priori abordable, issue des championnats mineurs européens. Parmi la flopée de clubs est-européens, scandinaves ou eurasiens, se trouvent notamment Lucerne (Suisse), l'Adana Demirspor (Turquie), le Beitar Jerusalem (Israël), le Levski Sofia (Bulgarie) ou Debrecen (Hongrie).

Les Blauw en Zwart et les Buffalos peuvent également espérer un déplacement plus court, à Differdange (Luxembourg). Car la route sera longue, jusqu'à la phase de poules de la Conference League. Les deux clubs devront traverser au total trois tours qualificatifs: deux tours préliminaires et un barrage. Les équipes éliminées en qualifications d'Europa League rejoindront progressivement le lot.