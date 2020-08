Le Club de Bruges offre ses matches en live à ses abonnés

(Belga) Parce qu'on ne sait pas encore quand et si les supporters seront à nouveau admis dans les stades de football en Belgique, le Club de Bruges, champion en titre a annoncé mercredi qu'il allait offrir à ses abonnés la possibilité de suivre les rencontres en live et gratuitement via l'application du détenteur de droits, Eleven Sports, et ce jusqu'à la fin de la saison.

"Le Club est la seule équipe de la Jupiler Pro League a intégrer à ses abonnements le football en direct via la plateforme Eleven. Ce qui permet à nos abonnés de suivre l'ensemble de nos matches jusqu'à la fin de l'année et cela comprend aussi bien les matches à domicile qu'à l'extérieur. Et la cerise sur le gâteau, ils pourront également suivre les rencontres de la D1A, D1B et de la Super League féminine", peut-on lire dans le communiqué. (Belga)