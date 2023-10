Le Club de Bruges prend les trois points à Lugano et la tête de son groupe

Le Club de Bruges s'est imposé à Lugano (1-3) pour le compte de la troisième journée de la phase de poules de la Conference League jeudi soir. Avec cette victoire, Bruges prend la tête du groupe D avec sept points, soit trois de plus que leur adversaire du jour, deuxième. Besiktas et Bodo/Glimt (un point tous les deux) s'affrontent plus tard dans la soirée.