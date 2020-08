Le Club de Bruges prend les trois points sur la pelouse du KRC Genk

(Belga) Dimanche, en match de la quatrième journée de la Jupiler Pro League de football, jouée à huis clos, le Club de Bruges est venu s'imposer 1-2 sur la pelouse du KRC Genk.

Le Club s'est créé la première occasion de la partie, mais le gardien Vukovic a sauvé le coup franc de Vormer. Hans Vanaken (22e), qui a débuté la saison en demi-teinte, a donné l'avantage au champion après une tête de Dennis. Genk n'a pas pu réagir immédiatement. Via Rits, les Brugeois sont passés tout près du 0-2, mais Vukovic a de nouveau veillé au grain. Genk a obtenu un penalty immédiatement après la pause, à la suite d'une faute de Mata sur Bongonda. Dessers a expédié son tir sur le poteau. Les Limbourgeois ont obtenu un deuxième penalty peu après, après l'intervention de l'arbitrage vidéo (VAR). Theo Bongonda en a profité cette fois pour égaliser (1-1, 61e). Genk voulait plus, mais n'a pas trouvé d'ouverture. De l'autre côté du terrain, le Club a concrétisé à la 83e sur un corner prolongé de la tête par Youssouph Badji. Malgré ses efforts le KRC n'est pas parvenu à égaliser. Le Club a remporté sa deuxième victoire de la saison et totalise six points de quoi occuper une 5e place provisoire. Genk avec cinq points se retrouve 10e sur dix-huit au classement.