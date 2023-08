Le Club de Bruges remonte un handicap de deux buts pour se qualifier

Cependant, les hommes de Ronny Deila ont continué d'y croire et Igor Thiago (1-2, 73e) a été l'homme de la situation avec une tête bien négociée. Trois minutes plus tard, Andreas Skov Olsen (2-2, 77e) a retourné le Jan Breydel avec une frappe enroulée. Dans les derniers instants, Aimar Oroz (90+11e) n'est pas passé loin d'un but salvateur, mais Mignolet n'a pas tremblé.

Le Club de Bruges connaîtra ses adversaires lors du tirage au sort vendredi (14h30) à Monaco. Il concernera 32 équipes, soit les 22 équipes qualifiées à l'issue des barrages et dix clubs de l'Europa League battus eux dans leur dernier tour de barrages.

Les têtes de série seront connues le matin du tirage.