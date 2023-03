Le Club NXT remporte le duel des académies à Anderlecht, Lommel renoue avec la victoire

Le RSCA Futures s'est incliné à domicile (0-2) face au Club NXT dans le cadre de la deuxième journée de promotion de la Challenger Pro League vendredi. Au classement, les jeunes Mauves maintiennent leur 6e et dernière place du groupe de playoffs avec 35 points. Les Brugeois pointent au troisième rang derrière Beveren (43 points) et le leader RWDM (49 points).

Lenn De Smet (14e) a ouvert le score dès le premier quart d'heure grâce à un tir qui a trompé Rik Vercauteren. Les jeunes Anderlechtois sont revenus à la charge avec des tirs cadrés de Lucas Stassin (16e) et Lucas Lissens (21e), mais c'est arrêté à deux reprises par le portier brugeois. Après l'heure de jeu, le Club NXT a doublé le score avec un corner réceptionné en reprise de volée par Jano Willems (60e). Dans le dernier quart d'heure, Lucas Lissens (78e) a réduit l'écart pour les Mauves avec une frappe à ras de terre.

Les clubs espoirs des formations de D1 ne peuvent être promus.

Dans un même temps, Lommel a renoué avec la victoire face à Dender pour la deuxième journée de relégation de la D1B (1-0). Un but de Theo Pierrot (65e) a suffi à Lommel pour prendre les trois points et retrouver la première place du groupe de relégation avec 35 points devant Deinze (30 points). Dender partage provisoirement la troisième place avec les jeunes de Genk qui ont 22 points et un match de retard.