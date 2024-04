Le Club NXT s'impose au RSCA Futures pour le dernier match de la phase classique

Le Club NXT s'est imposé 1-2 sur le terrain des RSCA Futures pour le dernier match de la 30e et dernière journée de la phase classique de la Challenger Pro League.

La rencontre a démarré à cent à l'heure et le marquoir affichait déjà 1-1 après neuf minutes de jeu. Victor Barbera a donné l'avance aux jeunes Brugeois sur penalty (6e, 0-1) avant qu'Anas Tajaouart n'égalise trois minutes plus tard pour les Anderlechtois (9e, 1-1). Barbera s'est ensuite mué en passeur pour Lenn De Smet, auteur du but de la victoire (31e, 1-2).

Ce duel entre les U23 anderlechtois et brugeois était la seule rencontre sans enjeu de la 30e et dernière journée de Challenger Pro League qui a rendu tous ses verdicts vendredi. Dender accompagnera le Beerschot en Jupiler Pro League tandis que Deinze, Lommel, Zulte Waregem et le Patro Esiden joueront les barrages. Seraing, pour sa part, est relégué en Nationale 1.