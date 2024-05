Le Club YLA bat OHL aux tirs au but et remporte sa première Coupe de Belgique

Le Club YLA, l'équipe dames du Club de Bruges, a remporté la Coupe de Belgique féminine de football en battant Oud-Heverlee Louvain aux tirs au but en finale, mercredi à Louvain.

Les filets ont moins tremblé mercredi sur cette même pelouse de Den Dreef, qui accueille aussi traditionnellement les matchs à domicile des Red Flames. Il a fallu attendre le temps additionnel de la première période pour voir le score évoluer. Une frappe lointaine de Saar Janssen a été déviée par une défenseuse brugeoise et a surpris la gardienne blauw en zwart Jorijn Covent (1-0, 45e+4).

Louvanistes et Brugeoises s'étaient affrontées le week-end dernier en playoffs en championnat et s'étaient quittées sur un partage spectaculaire (3-3).

L'égalisation brugeoise tombait peu après l'heure de jeu. Après un cafouillage dans la défense louvaniste, Caitlin Lievens envoyait le cuir au fond des filets pour ramener l'égalité (1-1, 63e).

Le score n'évoluait plus au cours du temps réglementaire, ni durant la prolongation.

Pour la 7e fois de l'histoire, la finale allait se jouer aux tirs au but. Van Dijk et Mertens manquaient leur penalty côté louvaniste. Les Brugeoises se montraient plus adroites aux onze mètres (4-2).