Le coach de l'AEK, Almeyda: "Nous sommes tous les deux plus forts"

Selon le coach argentin, les matches contre Zagreb étaient "pleins de tension et d'intensité", et il s'attend à ce qu'il en soit de même contre l'Antwerp. "Les deux équipes voudront donner le meilleur d'elles-mêmes. Disputer l'Europa League est d'ores et déjà une certitude, mais cela ne compte pas. Nous voulons tous les deux participer à la Ligue des Champions."

"Je m'attends à un match plein d'intensité. L'Antwerp est en bonne forme et a une équipe rapide et dynamique", a déclaré Matias Almeyda, l'entraîneur de l'AEK. "Heureusement, nous avions déjà analysé l'Antwerp, qui était adversaire potentiel. Mais nous n'avons pu nous entraîner qu'une seule fois depuis samedi. Avec les informations dont nous disposons, nous bataillerons du mieux que nous pourrons."

En avant-saison, l'AEK a gagné 3-0 contre l'Antwerp."C'est un match complètement différent. Nous sommes tous les deux plus forts maintenant. La victoire de samedi nous a boostés mentalement, mais c'était aussi un effort intense. Je ne me préoccupe pas des équipes et des entraîneurs du top que nous pourrions rencontrer lors de la phase de poules. Tout ce qui m'intéresse, c'est de construire sur le succès de la saison dernière et de rendre cette équipe encore meilleure", a confié Almeyda, qui a joué pour le FC Séville, la Lazio, l'Inter et River Plate.