Le coach du Shaktar s'en est pris à ses joueurs à la pause: "Je leur ai dit d'avoir honte"

Van Leeuwen avait donné un message clair à ses joueurs avant le match. "Je leur avais dit qu'ils jouaient pour toute l'Ukraine, pour les supporters qui sont venus au stade mais aussi pour tous les supporters à la maison", a-t-il expliqué. "Quand le score était de 2-0 à la pause, je les ai confrontés. Je leur ai dit d'avoir honte. Nous avons fait quelques petits ajustements tactiques et après la mi-temps, les joueurs ont rectifié le tir. Ils avaient compris le message et ont agi en conséquence. Nous avons rapidement marqué un but, ce qui a permis à l'équipe d'aller de l'avant. Cela nous a permis de marquer deux autres buts et de remporter le match."

Comme le Shaktar, l'Antwerp a aussi livré deux mi-temps différentes. "C'est vrai", a acquiescé Van Leeuwen. "L'Antwerp a démarré très fort. Nos joueurs sont devenus nerveux à cause de leur forte pression. Nous n'avons pas été surclassés, mais nous avons été surpris et nous avons donc encaissé deux buts. On a donné ces deux buts beaucoup trop facilement. En deuxième mi-temps, les choses se sont un peu calmées du côté de l'Antwerp et mes joueurs ont compris qu'ils devaient jouer pour plus qu'uniquement le logo du club."