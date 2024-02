Le coach gantois Hein Vanhaezebrouck "regrette" l'absence de fans face au Maccabi Haïfa

Hein Vanhaezebrouck, le coach gantois, "regrette" l'absence des supporters. Il s'est exprimé mardi lors de la conférence de presse d'avant-match. HVH s'est d'abord adressé aux supporters gantois qui, selon lui, n'ont pas eu de chance lors de cette saison européenne avec des adversaires peu attrayants et maintenant avec l'impossibilité d'encourager leur équipe dans leur propre stade.

"En Islande, nous avons d'échapper à une éruption volcanique et nous avons déjà joué contre des équipes d'Ukraine et d'Israël qui ne jouaient pas au football dans leur pays à cause de la guerre. Aujourd'hui, nos supporters ont des raisons de "tiquer". Mais je les invite à ne pas "abandonner". Dimanche, c'est un autre match important (contre l'Antwerp, ndlr) où tous les supporters sont les bienvenus. Nous voulons leur faire un cadeau demain en nous qualifiant pour le prochain tour et ensuite tirer une belle affiche".