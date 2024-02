Le Croate Branko Ivankovic nommé sélectionneur de la Chine

Ivankovic avait dernièrement dirigé Oman, entre janvier 2020 et janvier 2024. La Chine devient ainsi la troisième équipe nationale sous sa houlette, après l'Iran (2002) et Oman. Au cours de la dernière décennie, il a dirigé le club iranien de Persepolis (2015-2019) et a fait un passage de deux mois et demi à Al-Ahli en Arabie saoudite (2019).

La sélection chinoise a été éliminée sans gloire de la Coupe d'Asie après deux matches nuls et une défaite, au début du mois. Cela a précipité le départ de l'ancien sélectionneur Jankovic, moins d'un an après son arrivée.