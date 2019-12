Le Croate Mario Mandzukic (Juventus) rebondit au Qatar

(Belga) Le club qatari d'Al Duhail a officialisé mardi l'arrivée de l'attaquant croate de la Juventus, Mario Mandzukic.

Mandzukic, 33 ans, était arrivé à la Juve en 2015. Il a joué 162 rencontres pour la Vieille Dame, inscrivant 44 buts, mais n'entrait pas cette saison dans les plans de Maurizio Sarri. Il n'a plus joué depuis le mois d'août en Serie A pour la Juve. L'international croate (89 sélections, 33 buts) rebondit ainsi au Qatar après avoir quitté la Croatie et le Dinamo Zabreb en 2010 pour rejoindre l'Allemagne et Wolfsburg (2010-2012) puis le Bayern Munich (2012-2014) avant un passage à l'Atletico Madrid (2014-2015). Selon plusieurs sources, Mandzukic a signé un contrat de 18 mois avec le club qatari, demi-finaliste de la dernière ligue des champions d'Asie. (Belga)