Le début de seconde période de Luhansk a été "un coup au cœur" pour Iurii Koval

"Nous avons joué contre une équipe de valeur. Les joueurs de La Gantoise sont très forts", a reconnu Koval. "La Gantoise est une équipe forte. Et je ne me base pas que sur ce match pour le dire. Cette équipe m'a fait une belle impression."

Zorya n'a plus joué dans son stade depuis le début de la guerre du Donbass en 2014 et a dû délocaliser ses rencontres à Zaporijia puis à Kiev. "Quand j'ai vu que le stade où nous avons joué aujourd'hui pouvait accueillir 25.000 spectateurs, j'ai ressenti de la nostalgie", a confié Koval, qui a occupé différentes fonctions au sein du club et assure l'intérim comme entraîneur principal depuis le 11 novembre. "Luhansk me manque et nos supporters aussi. Mais c'est important de jouer pour les gens. C'est difficile pour nous de jouer avec la guerre, il y a eu beaucoup de questions. Beaucoup de nos gars n'ont jamais joué à Luhansk. Nous existons encore grâce au soutien de nos supporters et de notre président."