Le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez opéré avec succès du métatarse

Jeudi dernier, Martinez s'était blessé lors du quart de finale aller d'Europa League face à Séville, qui s'est soldé par un partage (2-2) à Old Trafford. L'Argentin avait dû être emmené sur une civière hors du terrain, et il avait rapidement été annoncé que Martinez ne jouerait plus cette saison.

Il a désormais été opéré du pied droit avec succès, comme il l'a annoncé sur Instagram. "Tout s'est très bien passé", a-t-il écrit, "grâce à Dieu! Merci pour tous vos messages. Je me concentre maintenant sur ma rééducation."