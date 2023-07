Le défenseur de Mönchengladbach Stefan Lainer souffre d'un lymphome

"Il y a de fortes chances qu'il retrouve sa pleine santé, et une vie normale incluant le sport professionnel pourrait encore être possible", a expliqué le club.

Gladbach a ajouté que pour des raisons de vie privée, il n'y aura plus de mise à jour sur le traitement et le rétablissement du joueur autrichien de 30 ans. "Nous ferons tout notre possible pour que Stevie reçoive le meilleur traitement possible. Nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, beaucoup de force et d'optimisme dans son combat contre cette maladie", a ajouté Roland Virkus, membre de la direction.

Lainer évolue à Mönchengladbach depuis 2019. Il compte 38 présences en équipe nationale autrichienne.