Le défenseur Merih Demiral (Juventus) doit subir une opération au genou

(Belga) Merih Demiral doit subir une opération au genou gauche, a annoncé la Juventus lundi. Le défenseur turc souffre d'une lésion du ligament croisé antérieur et d'une lésion au ménisque.

Demiral s'est blessé dimanche sur la pelouse de l'AS Rome. Auteur du but d'ouverture dès la 3e minute, Demiral s'est blessé tout seul quelques minutes plus tard, en retombant mal dans le rectangle de la Roma. Il a essayé de reprendre sa place, mais après un changement de direction a ressenti à nouveau des douleurs et a demandé son remplacement (19e). Arrivé cet été de Sassuolo, Demiral s'était installé dans le onze de base de la Juventus depuis quelques matchs, aux dépens de la recrue-phare du mercato estival Matthijs de Ligt. Il devra à présent rester sur le carreau plusieurs mois. Ce qui compromet aussi ses chances de participer à l'Euro avec la Turquie, qui jouera le match d'ouverture contre l'Italie le 12 juin. Demiral compte 12 présences en équipe nationale. (Belga)