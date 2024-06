Le dénouement du groupe A avec la Suisse contre l'Allemagne et l'Ecosse contre la Hongrie

Dimanche soir, les troisièmes et derniers matchs de la phase de poules de l'Euro de football en Allemagne débutent avec le groupe A.

Lors de la troisième journée de groupe, l'Écosse affrontera la Hongrie à 21h00 à la MHPArena de Stuttgart, tandis qu'au même moment, la Suisse jouera contre l'Allemagne pour déterminer le vainqueur du groupe au Deutsche Bank Park de Francfort.

Actuellement, l'Allemagne occupe la première place du groupe avec un parcours parfait de six points. Lors des deux premiers matchs, elle a triomphé 5-1 contre l'Écosse et 2-0 contre la Hongrie. La Suisse est deuxième avec quatre points, après une victoire 3-1 contre la Hongrie et un partage 1-1 contre l'Écosse.