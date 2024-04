Le département arbitrage de l'URBSFA pas responsable des fuites des rapports d'évaluation

Cet audit a été réalisé auprès des membres du PRD, à l'exception des arbitres, et "a démontré qu'aucun collaborateur impliqué n'a fuité les rapports d'évaluation. L'URBSFA est satisfaite du résultat et espère que le calme pourra maintenant revenir pleinement au sein du PRD", peut-on lire dans le communiqué.

Le journal Het Nieuwsblad avait reçu au mois de février des rapports sur les prestations des arbitres et le VAR, divulguant des données confidentielles et personnelles, ce qui avait poussé l'URBSFA à mandater une société externe pour une enquête afin de démasquer la "taupe".

Comme l'enquête a été effectuée "en prêtant une attention maximale à la vie privée des parties impliquées" et par une société externe, l'instance n'a pas été "en mesure de consulter lesdites données". L'Union belge précise encore que l'audit s'est déroulé "après divulgation complète des informations et consentement explicite des collaborateurs (indépendants) concernés", "s'est concentré exclusivement sur les informations liées à la fuite et s'est déroulé dans un délai limité".