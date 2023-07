Le dernier test avant le début du championnat pour Steven Defour: "Voir où nous en sommes"

Steven Defour s'est montré détendu avant la Supercoupe qui oppose son équipe le KV Malines à l'Antwerp dimanche sur la pelouse des champions et vainqueurs de la Coupe. L'entraîneur de Malinwa y voit avant-tout un dernier match de préparation avant le début du championnat, une semaine plus tard sur le terrain du Club Bruges. "Mais bien sûr, je veux absolument gagner dimanche", a-t-il précisé.

"Nous jouons contre un adversaire très fort dimanche", a déclaré Defour lors de la conférence de presse. "J'en suis très heureux à une semaine du début du championnat. Nous avons eu ce match un peu de manière inattendue. Nous ne sommes pas champions nationaux et nous avons perdu la finale de la Coupe. Normalement, on ne doit pas être là. Mais cela ne nous empêche pas de vouloir faire un bon match dimanche et de montrer ce que nous avons travaillé pendant la préparation."

"C'est un peu comme un match de gala, comme beaucoup d'autres clubs le font ce week-end. C'est un test. Ensuite, l'Antwerp est un excellent adversaire à affronter. Nous avons un programme difficile dans les premières semaines du championnat (au Club Bruges, La Gantoise, au RWDM, l'Union et à Westerlo dans l'ordre, NdlR) et ce week-end, nous pourrons voir où nous en sommes".