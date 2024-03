Le duel 100% italien entre l'AC Milan et l'AS Rome principale affiche des quarts de finale

Le duel 100% italien entre l'AC Milan et l'AS Rome sera la tête d'affiche des quarts de finale de l'Europa League, à l'issue du tirage au sort effectué vendredi au siège de la confédération européenne de football (UEFA) vendredi à Nyon.

Finaliste l'an dernier, l'AS Rome retrouve un adversaire qu'il connaît bien mais qui ne lui pas souri cette saison. Romelu Lukaku et ses équipiers ont perdu à deux reprises contre les Rossoneri en championnat au cours de l'exercice 2023-2024 (1-2 à Rome puis 3-1 à Milan).

L'Atalanta et Charles De Ketelaere auront eux fort à faire pour atteindre le dernier carré avec une double confrontation face à Liverpool. Les Reds, adversaires de l'Union Saint-Gilloise lors de la phase de poules, sont les grands favoris pour remporter l'Europa League dont ils avaient atteint la finale en 2016.

Liverpool ou l'Atalanta rencontrera en demi-finale le vainqueur du dernier quart de finale entre Benfica et Marseille. Le club portugais visera une place dans le dernier carré pour la première fois depuis sa finale en 2014. En face, l'OM attend une place en demi-finale depuis 2017, année de sa dernière finale européenne.

Les quarts de finale se joueront les 11 et 18 avril et les demi-finales les 2 et 9 mai. Le successeur du FC Séville sera connu lors de la finale prévue le mercredi 22 mai à Dublin.