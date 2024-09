Le FC Barcelone privé de supporters à Belgrade pour une pancarte raciste

L'UEFA a condamné vendredi le FC Barcelone à évoluer sans supporter lors de son prochain match de Ligue des Champions à l'extérieur et à s'acquitter d'une amende de 10.000 euros pour une pancarte raciste exhibée par certains de ses supporters à Monaco le 19 septembre.

Le Barça "respectera et appliquera cette sanction lors du match de la quatrième journée de la Ligue des Champions de l'UEFA contre l'Étoile Rouge à Belgrade", a-t-il réagi dans un communiqué.

Lors de cette rencontre de la première journée de la phase de ligue de la C1, remportée 2-1 par Monaco, des supporters barcelonais avaient exhibé une pancarte "Flick Heil", en écho au "Sieg Heil" des nazis, et en référence à l'entraîneur allemand du club espagnol, Hansi Flick.

"Le FC Barcelone rejette toute forme d'apologie de la violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, veille à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme contenue dans la Charte internationale des droits de l'homme proclamée par les Nations unies", rappelle-t-il aussi.

"Le club renforcera ses moyens actuels et prendra toutes les mesures additionnelles nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l'avenir, et pour sanctionner ceux qui en sont les auteurs", conclut-il.