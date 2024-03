Le FC Barcelone ramène un nul de Bilbao mais perd Pedri et De Jong

Le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a raté l'occasion de revenir à six points du leader, le Real Madrid, en concédant le nul (0-0) sur la pelouse de l'Athletic Bilbao dimanche lors de la 27e journée de Liga.

Toujours troisième (58 points), le Barça ne profite pas du faux-pas de son rival madrilène à Valence samedi (2-2) pour réduire l'écart et reste à huit longueurs de la tête, avec notamment un Clasico au Santiago Bernabéu à jouer.

Dans un match accroché mais au final bien terne, le club catalan n'est pas parvenu à créer le danger et a en plus vu ses deux maîtres à jouer Frenkie de Jong, blessé à le cheville droite (24e) et Pedri, touché à la cuisse (43e), quitter le terrain.

Deux énormes pertes pour les Blaugranas, à dix jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Naples.