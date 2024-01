Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid en finale pour s'offrir un classico

Les Barcelonais ont dû attendre la seconde période pour inscrire le premier but de la rencontre à la 59e minute, grâce à leur attaquant polonais vedette, Robert Lewandowski, servi par l'Allemand Ilkay Gundogan. Lamine Yamal, rentré en première mi-temps (42e) à la place de Raphinha, blessé, est venu crucifier Osasuna dans le temps additionnel et ajouter un deuxième but barcelonais (90+3e) qui fixait la marque finale à 2-0.

Avec cette victoire, les 'Blaugrana' rejoignent le Real Madrid, vainqueur de l'Atlético Madrid 5-3 après prolongations lors de l'autre demi-finale mercredi soir, en finale de la Supercoupe, qui se disputera dimanche à 20h, heure belge. Le FC Barcelone a remporté la Supercoupe à 14 reprises depuis la création de la compétition en 1982, tandis que les 'Merengues' ont gagné le trophée 12 fois.