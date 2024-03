Le FC Barcelone soumet Naples et retrouve les quarts de finale

Dès les premiers instants, Barcelone a mis le pied sur le ballon pour marquer et y est parvenu après 15 minutes. Raphinha a trouvé Fermin Lopez en retrait et le milieu de 20 ans a profité du laxisme adverse au marquage pour marquer du plat du pied (15e). Les Blaugranas ont fait le break juste ensuite: parti en profondeur sur un contre, Raphinha est rentré sur son pied droit mais a tiré sur le poteau. Derrière, Joao Cancelo a bien suivi (17e).

Naples a réduit le score à la demi-heure de jeu grâce à Amir Rrahmani, trouvé en retrait par Matteo Politano et auteur d'une montée au point de pénalty et d'une finition impeccables (30e). Le champion d'Italie a poussé pour revenir à égalité mais Giovanni Di Lorenzo (35e), puis Politano (54e) ont buté sur Marc-André Ter Stegen et Kvicha Kvaratskhelia a tiré hors-cadre (47e). Barcelone a finalement assuré sa qualification grâce à une belle combinaison collective dans les petits espaces conclue par Robert Lewandowski, auteur du troisième but de son équipe (83e).