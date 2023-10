Le FC Bruges, La Gantoise et Genk en lice jeudi

Trois clubs belges, le FC Bruges, La Gantoise et Genk, seront engagés jeudi lors de a 3e journée de l'Europa League. Gand et Genk joueront à domicile, respectivement face aux Islandais de Breidablik et aux Hongrois de Ferencvaros, tandis que les Brugeois se rendent en Suisse pour y affronter Lugano.