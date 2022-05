Le FC Copenhague s'offre un 14e titre de champion du Danemark lors de la dernière journée

(Belga) Le FC Copenhague a remporté dimanche le 14e titre de champion du Danemark de son histoire. Le club de la capitale danoise s'est imposé 3-0 face à Aalborg lors de la dernière journée du championnat pour s'offrir le sacre.

L'équipe dirigée par Jess Thorup, l'ancien entraîneur de La Gantoise et de Genk, n'avait besoin que d'un point pour s'assurer une issue favorable et a très rapidement mis fin au suspense. Haraldsson a ouvert le score (8e) et a été suivi par l'ex-joueur de Zulte Waregem, Lukas Lerager (45e+4). Johannesson a planté la troisième rose peu après le repos (53e), pour confirmer le triomphe copenhaguois. Le FC Copenhague (68 points) devance ainsi Midtjylland (65 points) et Silkeborg (49 points). (Belga)