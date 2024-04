Le FC Dender promu en D1A, Seraing relégué en Nationale 1

Le FC Dender accompagnera le Beerschot en D1A la saison prochaine. L'équipe entraînée par Timmy Simons s'est imposée 0-3 sur le terrain des Francs Borains vendredi lors de la 30e est dernière journée de Challenger Pro League. Avec 54 points, le FC Dender, qui avait évolué en D1 de 2007 à 2009, termine 2e de la D1B et est promu en Jupiler Pro League avec le Beerschot, déjà assuré du titre et de la montée en D1A.

En bas de tableau, le FC Seraing n'a pu assurer son maintien. Battus 1-2 par Deinze, les Métallos, qui avaient été relégués de Jupiler Pro League il y a un an, terminent 15e et avant-derniers avec 15 points. Ils sont relegués avec le SL16, l'équipe U23 du Standard, dernière avec 17 points.

Deinze, Lommel, Zulte Waregem et le Patro Eisden décrochent leur billet pour les Promotions Playoffs. Des barrages pour la montée réservés aux équipes classées de la 3e à la 6e place que ne disputera pas le FC Liège. Les Sang et Marine ont battu les U23 de Genk 5-0 et finissent 7e avec 49 unités, à 2 points de Zulte Waregem, vainqueur 4-1 du Lierse, et du Patro Eisden, qui est allé gagner 0-1 au Beerschot.

La RAAL Louvière et le KSC Lokeren-Temse seront les deux clubs promus de la Nationale 1 vers la Challenger Pro League la saison prochaine.