Le FC Liège bat les Francs Borains et retrouve le top 6

Les deux équipes ont tenté de forcer la décision à tour de rôle avant que Benoît Nyssen ne frappe juste sur un centre en retrait d'Alessio Cascio (26e, 1-0). Jusqu'au repos, li y a eu des possibilités de but dans les deux camps avec notamment un tir de Corenthyn Lavie (39e) repoussé sur la transversale par Kevin Debaty (39e).

Le gardien liégeois a encore eu un bon réflexe sur une demi-volée de Mateo Itrak (52e) et a été heureux de voir une tentative de Kadiri heurter le poteau alors qu'il était battu (57e). Les Francs Borains ont encore multiplié les assauts mais les défenseurs liégeois les ont contrés, parfois de justesse, et le score n'a plus changé.