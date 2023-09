Le FC Liège décroche un troisième succès de justesse au SK Beveren

Après la victoire 3-0 de Lommel au détriment des Francs Borains en début d'après-midi, le FC Liège a décroché son troisième succès en Challenger Pro League, 1-2 à Beveren, grâce à Adriano Bertaccini (26e) et surtout Alessio Cascio (90e+3). Après six rencontres, les Sang & Marine occupent la 5e position (9 points). Les Lions, qui ont égalisé un moment par Goduine Koyalipou (43e), sont 12e (5 points).

Après une phase d'étude initiale, Bruggeman a profité d'une erreur de la défense de Beveren pour alerter Beau Reus (12e). Les Waeslandiens ont également fait paniquer la défense adverse sur un coup de tête de Yousef Salech repoussé devant la ligne par Reno Wimots (18e). Les Sang & Marine ont alors repris la main et Bertaccini a tenté une frappe que Reus a captée en deux temps (22e). Lancé en profondeur par Benjamin Lambot, l'attaquant liégeois a évité le retour de Louis Verstraete pour inscrire son sixième but (26e, 0-1). Piqués au vif, les visités ont répliqué et après avoir manqué une reprise de la tête (31e), Koyalipou s'est montré plus efficace sur un centre d'Anthony Limbombe (43e, 1-1).

Le début de la seconde période a été teinté de jaune et bleu notamment grâce à Giorgi Moistsrapishvili, auteur d'un effort personnel (57e). Beveren s'est encore montré dangereux par Dries Wuytens dont la frappe a été propulsée au-dessus du but par Kevin Debaty (60e). Le gardien liégeois a encore repoussé une volée de Limbombe en corner (75e). Les Waeslandiens ont poursuivi leur offensive mais Reus a repoussé un tir de Zakaria Atteri dans les pieds de Cascio, qui a frappé en un temps (90e+3, 1-2).