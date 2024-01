Le FC Liège se hisse en quatrième position et le Beerschot cale face aux RSCA Futures

Malgré la bonne volonté de Ryan Merlen, Adriano Bertaccinii et Damien Mouchamps, Liège a piétiné avant de prendre l'ascendant sur Eisden. En fin de première période et malgré leurs 68 pour cent de possession de balle, les Sang & Marine ont même tremblé sur une tête de Stefan Ingi Sigurdarson (43e). Affichant une plus grande cohésion en seconde période, les Liégeois ont vu un but de Bertaccini annulé pour une faute de main préalable avant que Benoit Nyssen ne paraphe leur neuvième succès sur coup franc (58e, 1-0).

Trois rencontres sont programmées samedi: SL 16-Beveren (16h00); Club NXT-Lommel et Lierse-Dender (20h00). Dimanche, Ostende-Waregem (13h30), Seraing-Francs Borains (16h00) et Jong Genk-Deinze (19h15) clôtureront la journée.