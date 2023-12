Le FC Liège s'impose 2-1 face à Seraing grâce à un doublé de Bertaccini

Désireux d'effacer les coups d'arrêt à domicile face au Lierse et en déplacement au Beerschot, les Liégeois ont pris la possession du ballon et sur un tir de Mohamed Moulhi capté en deux temps par Pape Sy devant Bertaccini (7e). Ce n'était que partie remise pour l'attaquant liégeois, qui a ouvert la marque après avoir pris de vitesse Cheikhou Omar Ndiaye et Marvin Tshibuabua (17e, 1-0). Les Serésiens se sont également portés vers l'avant et Kevin Debaty s'est montré très attentif sur une reprise de la tête de Pape Fall (44e).

La neige s'est invitée à la reprise sans que cela n'altère la motivation de Bertaccini, qui a consolidé sa première place au classement des buteurs (11 goals). Avant cela, les Métallos avaient vu une reprise de la tête de Tshibuabua s'écraser sur la transversale (57e). Alors que les conditions de jeu devenaient de plus en plus difficiles, Christophe Lepoint a réduit l'écart sur corner botté par Gérald Kilota (71e, 2-1). La rencontre a ensuite été arrêtée quelques minutes pour dégager les lignes recouvertes de neige,