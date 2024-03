Le FC Seraing bat Eisden 3-0 avec un triplé de Pape Fall

Pape Fall, 19 ans, n'a pas traîné pour se mettre en évidence puisque sur la première grosse action liégeoise, il a ouvert la marque d'une frappe de l'extérieur du rectangle sur un mauvais renvoi de la défense adverse (4e, 1-0). Eisden s'est alors porté à l'attaque mais a éprouvé du mal à se créer des occasions même si une frappe à bout portant de Stef Peeters a été repoussée par Pape Sy (18e). Dans la foulée, la rencontre s'est durcie et l'arbitre a distribué des cartes jaunes au Limbourgeois Lucas Van Enoo (19e) et aux Sérésiens Harrison Ondo-Eyi (29e) et Christophe Lepoint (35e). Toutefois, le jeu a vite repris le dessus et lancé par Mathieu Cachbach, Fall a réalisé son premier doublé pour le club du Pairay après un enchaînement contrôle de poitrine-frappe croisée (38e, 2-0).

Patro Eisden s'est installé dans le camp liégeois après la reprise mais a éprouvé du mal à se créer des occasions même si Pape Sy a sorti sur sa ligne une reprise de la tête sur corner (56e) Les visiteurs ont continué à pousser mais leur jeu de passe approximatif ne leur a pas permis de réduire leur retard même après l'exclusion de Djibril Diarra pour une semelle sur Tom Pietermaat (85e).Au contraire, Fall a inscrit son troisième but (90e+5, 3-0).