Le FC Séville s'est séparé de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli n'est plus le T1 du FC Séville. Le coach argentin de 63 ans a été remercié mardi matin. Il n'est pas parvenu à faire remonter l'équipe au classement et notamment à se rassurer sur son maintien en Liga. Les Andalous n'occupent en effet que le 14e rang avec 28 points après leur 12e défaite en 26 matchs dimanche à Getafe 2-0. Valence, 18e, premier club dans la zone rouge, ne possède que deux points de moins.

Sampaoli a rejoint le FC Séville en tant qu'entraîneur pour la deuxième fois de sa carrière le 6 octobre 2022, succédant à Julen Lopetegui. L'Argentin avait entraîné le club toute la saison 2016-2017. Il avait quitté Marseille l'été dernier, après un an et demi, et n'avait plus de club jusqu'à son retour à Séville.

Le FC Séville est toujours en lice en Europa League. Il rencontrera Manchester United en quarts de finale.