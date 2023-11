Le Fenerbahçe largement battu malgré un but de Batshuayi, Tielemans passeur avec Villa

Premier du groupe H de Conference League au coup d'envoi, le Fenerbahçe s'est largement incliné (6-1) jeudi soir sur la pelouse de Nordsjaelland, au Danemark. Michy Batshuayi, buteur, et ses coéquipiers enregistrent une deuxième défaite de rang après celle contre Ludogorets (2-0) et voient leur adversaire du jour les dépasser au classement.

Nordsjaelland a marqué à deux reprises en première mi-temps via Lucas Hey (21e) et Daniel Svensson (25e). Batshuayi a réduit l'écart juste avant la pause (44e), héritant d'un ballon dans la demi-lune et le plaçant dans le petit filet tout en finesse. Malheureusement pour les Stambouliotes, Nordsjaelland a inscrit quatre autres buts en seconde période via Benjamin Nygren (55e, 75e, 84e) et Christian Rasmussen (64e).

Batshuayi, remplaçant en championnat depuis l'arrivée d'Edin Dzeko durant le mercato estival, a joué 62 minutes avant d'être remplacé par le Bosnien. Les Turcs sont deuxièmes avec neuf points, un de moins que Nordsjaelland. Ils reçoivent les Slovaques de Trnava lors de la dernière journée.