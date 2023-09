Le fonds américain Dynasty Equity prend une part minoritaire de Liverpool

Le produit de cette session servira à réduire la dette contractée par le club lors de la crise sanitaire du Covid-19, à financer des projets d'infrastructures dont la rénovation du stade d'Anfield et à renforcer la position de Liverpool sur le marché des transferts.

Le communiqué de Liverpool ne précise pas le montant de la session, mais le site The Athletic fait état d'une transaction comprise entre 100 et 200 millions de dollars (entre 95 et 190 millions d'euros). La capitalisation totale du club anglais est évaluée à 5,3 milliards de dollars par le magazine Forbes.