Le football belge disposera d'un nouveau cadre pour les personnes de genres divers

L'Union belge de football et ses ailes francophone (ACFF) et néerlandophone (Voetbal Vlaanderen) disposeront à partir de la saison prochaine d'un nouveau cadre de règles relatives à l'accueil de personnes de genres divers, a annoncé l'URBSFA mercredi par voie de communiqué.

Avec ce nouveau cadre, tous les joueurs et joueuses de football qui ont changé de sexe juridiquement ou qui ont opéré une transition devront en informer la fédération. Ils et elles "recevront l'autorisation de (continuer à) jouer au football dans la série qu'ils / elles souhaitent. Cette autorisation est accordée après un entretien avec un médecin et la personne de contact pour l'intégrité de la fédération", indique l'URBSFA.

"Bien que nous souhaitions accueillir le plus grand nombre possible de joueurs et joueuses dans notre sport, nous pensons qu'il est plus durable de créer un cadre unifié pour toutes les personnes de genres divers. Nous sommes très fiers de ce cadre, car il apporte de la clarté à tous nos joueurs, clubs et arbitres. En outre, ces règles offrent transparence, perspective et protection aux personnes de genres divers qui souhaitent rejoindre un club.", déclare Thomas Rodrigues Pereira, directeur des opérations de l'ACFF.