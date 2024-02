"Le football peut être cruel", regrette Hugo Broos pour l'Afrique du Sud

"Le football peut être cruel", a regretté le sélectionneur de l'Afrique du Sud Hugo Broos éliminé en demi-finale de la CAN par le Nigeria (1-1, 4 t.a.b. à 2), un match qu'elle "pouvait gagner", mercredi à Bouaké.

"Je pense qu'on pouvait gagner contre le Nigeria, on a eu les meilleures occasions", a estimé le Belge en conférence de presse. "Mais ça c'est le foot, parfois tu mérites et tu ne l'as pas, parfois tu ne mérites pas et tu l'as. Il faut vivre avec ça mais le moment où ça se passe, honnêtement ça fait mal", a-t-il ajouté.

"Vous voyez, vous jouez un mauvais match contre le Cap-Vert, vous gagnez aux penalties (0-0, 2 t.a.b. à 1 en quarts), vous jouez un très bon match contre le Nigeria et vous perdez aux penalties, c'est le football", a ajouté l'ancien Diable Rouge.