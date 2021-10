Un assist et un but pour sa première titularisation: un Belge cartonne avec son club en Serie A

Arthur Theate et Bologne se sont imposés 3-0 dimanche après-midi contre la Lazio Rome dans leur match comptant pour la septième journée de Serie A. Titulaire en défense, l'ancien joueur d'Ostende a d'abord distillé une passe décisive à la 14e minute avant de marquer le deuxième but de son équipe trois minutes plus tard.

Présent au coup d'envoi pour la première fois de la saison, Arthur Theate a fêté de la meilleure des manières sa première titularisation. Il a d'abord servi son équipier Musa Barrow qui s'est chargé de tromper le portier visiteur d'une belle frappe.

Quelques minutes plus tard, en prenant le meilleur sur la défense de la Lazio sur corner (17e), son coup de tête a permis à son équipe de doubler la marque. Il s'agit de son deuxième but en championnat après avoir sauvé l'honneur face à l'Inter le 18 septembre dernier lors de la déroute 6-1.

Aaron Hickey s'est chargé d'alourdir la marque à la 68e minute, portant le score final à 3-0.

Au classement, grâce à cette victoire, Bologne revient à hauteur de son adversaire du jour avec onze points et occupe la neuvième place.