Le Français Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale

Quatre ans plus tard, en Russie, le vice-capitaine des Bleus a été sacré champion du monde avec l'équipe de France avec quatre buts inscrits dans le tournoi et trois assists. En finale, il a inscrit un but et délivre deux passes décisives face à la Croatie (4-2), ce qui lui a valu le titre d'Homme du match. Au Qatar en 2022, il termine à la 2e place après la défaite de son équipe face à l'Argentine.

Il compte également une finale à l'Euro 2016 et un sacre en Ligue des Nations (2021). Griezmann a terminé 3e au classement du Ballon d'Or en 2016 (attribué à Cristiano Ronaldo) et 2018 (attribué à Luka Modric).