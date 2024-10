Le Gantois Andri Gudjohnsen marque pour l'Islande, Hrosovsky gagne avec la Slovaquie

En division B de Ligue des Nations, ce lundi, l'Albanie l'a emporté 0-1 face à la Géorgie lors de la quatrième journée du groupe 1. Kristjan Asllani a inscrit l'unique but de la rencontre (48e). Un peu plus tard dans la soirée, la République Tchèque a partagé 1-1 en Ukraine. Lukas Cerv a marqué le premier pour la Tchéquie (18e), mais les Ukrainiens revenaient en seconde période, sur penalty, via Artem Dovbyk (52e).