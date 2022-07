Le gardien André Onana rejoint l'Inter Milan

(Belga) L'Inter Milan a officialisé vendredi le transfert du gardien André Onana. En fin de contrat à l'Ajax, l'international camerounais de 26 ans s'est lié au club de Serie A, où Romelu Lukaku a récemment fait son retour.

Onana, qui apparaît comme le successeur dans la cage intériste du gardien slovène et capitaine de l'Inter, Samir Handanovic, 37 ans, a signé un contrat de cinq ans. Formé au FC Barcelone, où il a débarqué en 2010 en provenance de l'Académie Samuel Eto'o, Onana a joué 6 matches avec les U19 catalans avant de rejoindre Amsterdam en 2015. En 212 rencontres avec l'équipe première ajacide, il aura conservé ses filets inviolés à 85 reprises. Le Camerounais a toutefois peu joué la saison dernière avec l'Ajax, n'ayant retrouvé les terrains que fin 2021 après une suspension de neuf mois pour dopage. Mais il a disputé comme titulaire la Coupe d'Afrique des nations début 2022 avec les Lions indomptables, battus en demi-finale et finalement troisièmes du tournoi. Outre Onana, les Nerrazzurri ont déjà attiré Romelu Lukaku, prêté par Chelsea, et le jeune milieu albanais Kristjan Asllani, prêté par Empoli. Le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan, en fin de contrat à l'AS Rome, devrait aussi arriver à l'Inter, selon le tableau des transferts mis en ligne vendredi par la Ligue de football sur son site au premier jour de l'ouverture du mercato estival en Italie. (Belga)