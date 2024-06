Le gardien Stefan Ortega restera à Manchester City jusqu'en 2026

Ortega, 31 ans, était arrivé lors de l'été 2022 en provenance de l'Arminia Bielefeld et est la doublure de Ederson. L'Allemand a disputé un total de 20 rencontres cette saison pour les troupes de Pep Guardiola. "City est un club qui donne tout ce dont les joueurs ont besoin pour atteindre leur meilleure former", a déclaré le coéquipier de Kevin de Bruyne samedi. "Je me suis amélioré en tant que gardien depuis mon arrivée il y a deux ans."

Ortega a remporté deux Premier League, une Ligue des Champions et la FA Cup avec Manchester City.