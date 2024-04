Le gouvernement espagnol met sous tutelle de la Fédération de football

"Le gouvernement espagnol a adopté cette décision pour redresser la grave situation dans laquelle se trouve la RFEF afin que l'entité puisse entamer une étape de renouvellement dans un climat de stabilité", a indiqué le Conseil supérieur du sport (CSD), un organisme dépendant du ministère des Sports.

Concrètement, "une commission de supervision, de normalisation et de représentation créée par le CSD" et dirigée par des "personnalités indépendantes" exercera "la tutelle de la RFEF durant les prochains mois", dans "l'intérêt de l'Espagne", candidate à l'organisation du Mondial-2030 conjointement avec le Portugal et le Maroc, ajoute le communiqué.